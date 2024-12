Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo annuncia una nota della famiglia. Benvegnù è morto improvvisamente nella sua casa sul lago di Garda: la sera prima era stato ospite di Stefano Bollani nel suo programma Via dei matti numero 0, in onda su Rai 3.Vincitore della Targa Tenco 2024 con 'È inutile parlare d'amore' come 'migliore album in assoluto', aveva appena pubblicato 'Piccoli fragilissimi film - Reloaded', una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest'anno aveva compiuto 20 anni.