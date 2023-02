Moschea alla Sacca: i cittadini invitano i politici al confronto, il PD chiama l'Imam

Stesso luogo (la polisportiva Sacca), e stesso argomento di confronto (la rigenerazione dell'ex pro latte e l'ipotesi concordata tra azienda CPC e Comune di Modena di trasferirvi la sede della moschea di via delle Suore), ma due incontri differenti. Il primo, mercoledì 15 febbraio, già annunciato le scorse settimane, organizzato dal gruppo di cittadini Nella Sacca di Modena, su richiesta dei comitati e dei residenti attivi nel quartiere, per confrontarsi con amministratori e consiglieri comunali, invitati all'evento. Il secondo, in ordine di annuncio, domenica 12 febbraio, organizzato dal Circolo territoriale e il Gruppo Consiliare Pd con i referenti e le associazioni della moschea di via Delle Suore. Punto all'ordine del giorno: Lavoro, integrazione, diritti e doveri di cittadinanza e i luoghi di culto a Modena.Non si sa se e quanti politici del PD presenti coglieranno anche l'invito dei cittadini della Sacca al confronto di mercoledi.Certamente chi lo farà avrà anche il bagaglio di conoscenza offerto dall'incontro della domenica con la comunità islamici. Fatto sta che fino ad ora, nonostante l'accordo di programma tra CPC, azienda in forte espansione nel rione S.Anna, ora titolare dell'area dell'ex pro-latte nel quartiere Sacca dove sarebbe trasferita la moschea, l'unico incontro di appronfondimento pubblico per capire i termini del trasferimento è stato quello proposto e chiesto dai cittadini. L'unica informazione fornita indirettamente dal Comune alcune sere fa nell'incontro pubblico sui progetti pubblici che stanno interessando il rione Sacca, è quella che indica l'area che ospiterà la moschea nel lato dell'ex pro latte affacciato su via Finzi, a poche decine di metri dall'ingresso unico della maggior parte dei mezzi pesanti che accederanno al polo logistico Conad a seguito della realizzazione del progetto di espansione del comparto. Un elemento di preoccupazione per i residenti della zona e non solo, in quanto tutto la movimentazione di persone e mezzi legata alla moschea, con particolare riferimento al venerdì, si trasferirebbe in una area residenziale e già fortemente congestionata. Dove i residenti chiedono da tempo una rigenerazione compatibile ambientalmente e socialmente.