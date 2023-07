Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Sabato 22 e domenica 23 luglio - si legge nella nota del Comune - è l’ultimo weekend stagionale di apertura per il Museo civico di Modena prima della pausa estiva. Con orario continuato dalle 10 alle 19, al terzo piano di Palazzo dei Musei (in largo Sant’Agostino), insieme alle collezioni d’arte e artigianato di strumenti musicali e scientifici, di armi e tessuti che costituiscono il percorso museale, nella sala dell’Archeologia si può visitare anche la mostra “DeVoti Etruschi” che espone oltre cento ex-voto in terracotta provenienti dalla città etrusca di Veio raffiguranti devoti, statue, busti e volti di adulti e bambini, ma anche parti anatomiche, membra e organi oltre a raffigurazioni di animali, accompagnati da una suggestiva installazione video-sonora.Il Museo civico riapre al pubblico sabato 12 agosto e rimane aperto con il consueto orario continuato del fine settimana, dalle 10 alle 19, anche domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 agosto. Da mercoledì 16 agosto riprendono gli orari consueti: da martedì a venerdì dalle 9 alle 12; sabato e domenica dalle 10 alle 19.La Gipsoteca Graziosi chiude per la pausa estiva da domenica 30 luglio e riapre sabato 12 agosto adottando fino a martedì 15 agosto l’orario festivo: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Da mercoledì 16 agosto riprendono gli orari consueti: da martedì a venerdì dalle 9 alle 12, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.