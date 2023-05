Musica e solidarietà: alla Cra Ramazzini il MoMusic Festival

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Si esibiranno Tiziano Salgarelli, Stefano Solieri, Barbara Rosset, Lino Di Mezzo, Roberta Morini, Maurizio Canova, The Dust Rock Band, Rosario Cardillo, Kris Costantini e Cristina Ferretti.«Desideriamo che i nostri utenti, dopo gli ultimi tre anni di chiusure imposte dalla pandemia, vivano l'atmosfera di un concerto, insieme al vicinato, nel nostro parco, che lasceremo nei prossimi mesi per trasferirci nella nuova Cra Vittoria ed Ermanno Gorrieri – afferma la coordinatrice della Cra Ramazzini Cristina Barbieri -. Cantanti e musicisti di varie età e generi diversi hanno risposto con entusiasmo alla nostra richiesta di partecipare a una specie di Festival di Sanremo per i nostri anziani, alcuni dei quali canteranno una canzone di cui hanno scritto il testo: i nostri amici artisti l’hanno musicato e registrato alla Siae».«Siamo lieti di portare la musica agli anziani residenti nelle Cra – dichiara il comitato “Musicisti Ramazzini”, nato il 4 febbraio scorso - La nostra aspirazione è creare valore per la comunità diffondendo la cultura musicale attorno a un’idea di solidarietà artistica e sociale».All’evento saranno presenti i fumettisti del gruppo Bonfa che disegneranno tavole dal vivo e le metteranno in vendita; il ricavato servirà per acquistare ausili sanitari e il progetto di orti sopraelevati per gli anziani disabili in carrozzina. Parteciperanno anche i volontari di Emergency, che festeggiano trent’anni di attività a Modena.Il Ramazzini Momusic Festival, aperto al pubblico, sarà presentato da Manuela Tonini e Luca Bello.