Musica in lutto: è morto Federico Salvatore

A dare la notizia della scomparsa di Salvatore è stata sua moglie, Flavia D'Alessio. Federico Salvatore aveva raggiunto la notorietà negli anni '90 con i suoi brani al limite tra la musica e il cabaret, 'Azz...' il più famoso, infarciti spesso di citazioni colte e tributi alla città e alla storia di Napoli. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico ospite del Maurizio Costanzo Show, nel 1996 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano 'Sulla porta'.'Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d'amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me - ha scritto la moglie -. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. E' successo tutto velocemente'.