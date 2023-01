Muzzarelli annuncia: in via Costa Palazzine al posto del campetto

Sulla pagina Fb il sindaco rilancia il via libera del Consiglio all'intervento che farà sparire l'unica area verde rimasta nella zona. Confinante con un'area ex industriale che da anni attende una rigenerazione

Il campetto Botti, area verde ormai ex, affacciata su via Cesare Costa e Modena, e che dall'alto rappresenta ancora l'unico quadratino di natura in un mare di grigio sparirà a breve per fare crescere al suo posto due nuove palazzine da 22 alloggi. A ricordarlo il sindaco Giancarlo Muzzarelli sulla sua pagina FB rilanciando gli effetti del via libera arrivato dall'ultima seduta del consiglio comunale. Tra questi gli interventi di urbanizzazione primaria connessi all'intervento. Per un valore complessivo stimato in 117 mila euro, riguardanti la realizzazione di nove parcheggi, di cui uno per disabili e due con colonnine per la ricarica elettrica di autovetture, che saranno ceduti gratuitamente al Comune (per complessivi 577 metri quadrati) oltre alla monetizzazione di due ulteriori parcheggi.



Un progetto dal forte impatto che cancellerà l'unica area verde rimasta in zona adibita a campetto sportivo ma che inciderà anche sul verde di accesso. Basta pensare che in termini di compensazione per alberi e piante che spariranno per garantire le opere di accesso all'area, l'impegno è quello di ripiantumare 20 alberi ad alto fusto e 170 arbusti di essenze varie.



Ciò che non si può notare anche in termini di scelte di carattere urbanistico, è il fatto che confinante con quell'area c'è l'enorme superficie ex industriale dell'ex corradini abbandonata da tempo, straordinaria opportunitò per una rigenerazione urbana. Cosa che, leggendo le osservazioni al Piano Urbanistico Generale, sembra non essere consentita.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.