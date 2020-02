Negozi gestiti da cittadini cinesi, raffica di chiusure volontarie

'In considerazione della presente situazione relativa all'aumento dei casi di Covit-19 e verso la prevenzione di essa il locale ha pertanto deciso la chiusura a partire da domenica 23 febbraio 2020 fino a data da definirsi. La decisione è stata presa in considerazione della vostra sicurezza ma anche per la salute dei nostri dipendenti. Ringraziamo del continuo supporto in questo periodo difficile e confidiamo nelle autorità competenti per la gestione della situazione augurandoci di poter e tornare operativi al più presto'.E' il testo affisso sulla vetrina di un conosciuto salone di parrucchiere gestito da anni da cittadini cinesi, a Modena. In zona Crocetta. Un testo che ne riflette tanti altri che nei giorni scorsi, ma soprattutto ieri sono stati affissi in decine di negozi di Modena, gestiti da cittadini cinesi. Tantissimi quelli segnalati soprattutto in zona musicisti. Chiusure temporanee, volontarie, certamente sofferte che esprimono, altrettanto all'unisono la speranza che presto tutto questo possa essere un ricordo e la fiducia nelle autorità che a tutti i livelli stanno conducendo una azione nell'interesse della comunità