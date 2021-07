Si rifugia in negozio dopo una lite, viene raggiunto e ferito

La vetrata della porta di ingresso infranta e all'interno un ragazzo, un giovane di origine ghanese, ferito ad un braccio dal padre di un altro giovane, italiano, con il quale, poco prima, aveva litigato per futili motivi. E' successo in viale Gramsci, teatro uno dei negozi cosiddetti 'etnici', più volte al centro della cronaca. Ma questa volta il negozio e il titolare con la cronaca non centrano, anzi, sono parte lesa. Soprattutto dalla furia del genitore che, saputo della lite del figlio con il giovane straniero ha deciso di regolare i conti direttamente, raggiungendo il ragazzo all'interno del negozio in cui aveva trovato rifugio e aggredendolo fisicamente. Il giovane ghanese, ferito al braccio, ha rifiutato le cure mediche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.Nella foto, il negozio con la vetrata della porta di accesso sfondata