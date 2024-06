Nek accompagna all'altare Martina, figlia di sua moglie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare'. Nek ha così descritto sul suo profilo social uno dei momenti più toccanti della sua vita, quello di portare all'altare la figlia di sua moglie, Martina, nata da una relazione precedente e con la quale il cantante ha un rapporto molto speciale.



Martina non è figlia biologica di Nek ma per lui è come se lo fosse al pari di Beatrice, la bambina di 13 anni nata dal suo matrimonio con Patrizia Vacondio. Così, due papà, uno biologico e uno acquisito hanno entrambi accompagnato all'altare una ragazza nel suo giorno più bello.



'Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna moglie donna in carriera.



Il tempo è volato - sono state le parole di Nek nel post Instagram dedicato al matrimonio di Martina -. Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì, che in tanti di noi fossero lì, addirittura c’era la bisnonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio una vera grazia. E' nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni'.



Martina Imarisio Neviani è la figlia che Patrizia Vacondio, moglie del cantante Nek, ha avuto da una precedente relazione. Nonostante non ci sia un legame di sangue, Martina è molto legata a Nek tanto da aver scelto il suo cognome per firmarsi sui social unitamente a quello del padre biologico.