No Green Pass Modena: due nuovi gruppi che fanno rifermento a Puzzer

Sul fronte del contrasto al Green Pass si sono formati a Modena due gruppi che hanno assunto rispettivamente la denominazione 'La Gente Come Noi-Emilia Romagna' e 'Modena Libere Menti', liberi cittadini fuoriusciti dal gruppo Modena Libera e che fanno riferimento a Stefano Puzzer, portuale di Trieste tra i protagonisti del presidio tenutosi presso il porto di Trieste nella metà del mese di ottobre 2021.'I due gruppi - si legge in una nota - collaborano insieme e hanno promosso la prima festa tenutasi al Parco Ferrari il 18 dicembre che ha avuto come oggetto il rispetto reciproco tra le persone e la promozione del cosiddetto 'Buen Vivir'. Entrambi questi due gruppi non devono essere assolutamente identificati come gruppi cosiddetti 'No-vax' in quanto essi sono, più precisamente, per la libertà di scelta terapeutica.