No Green Pass, un migliaio in piazza Tienanmen

Presenza sotto le attese rispetto agli annunci della vigilia nella piazza no Green Pass che si è riunita oggi a Modena nel parcheggio Tienanmen mentre al Novi Sad le poche bancarelle presenti alle 16 erano sparite. Una piazza colorata tra i manifestanti con cartelli, fiori e canzoni rock a fare da sottofondo musicale. Il circolo culturale identitario e di estrema destra Terra dei padri in prima fila con Fabio De Maio e la consigliera Beatrice De Maio, torna invece l'ex primario del Pronto soccorso di Modena Daniele Giovanardi che sabato scorso aveva preso le distanze dalla manifestazione. Sul palco improvvisato in un furgone aperto si sono alternati Francesco Toscano, Francesco Amodeo e Pino Cabras i quali hanno parlato a un pubblico di circa 1000 persone. Netta la presa di posizione dei relatori contro il Governo Draghi, mentre da Amodeo è arrivato un chiaro appello alla unità e contro i personalismi. Giuseppe Leonelli

