Nodo idraulico, lavori per 750mila euro da parte del Burana a Modena

Si sono conclusi nelle scorse settimane e sono stati “collaudati” positivamente dagli intensi eventi piovosi della scorsa settimana, i lavori del Consorzio Burana per la sicurezza idraulica del territorio di alta pianura a sud di Modena per un valore complessivo di 750mila euro.Il direttore generale del Consorzio Burana Cinalberto Bertozzi nel presentare le opere - finanziate dalla Protezione Civile Regionale grazie ai fondi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed all’aumento del livello di resilienza – ma progettate, affidate e dirette da personale consortile commenta: “è un impegno costante quello che ci lega al comprensorio; la nostra competenza ci ha permesso di portare a termine in tempi brevi le opere finanziate. Inoltre le continue collaborazioni con gli altri soggetti (Comuni, Protezione Civile e Regione) ci accreditano quali soggetti protagonisti della gestione territoriale”.Gli interventi, che spesso riguardano manufatti antichi, vanno a beneficio di in ampio bacino e sono:- Espurgo e rimozione sedimenti da manufatti idraulici costituiti da sifoni a botte sottopassanti infrastrutture viarie e corsi d'acqua pubblici nei comuni di Formigine e Spilamberto per 100.000 euro.- Ripristino e adeguamento scolmatore canale San Pietro - torrente Guerro a Spilamberto per 100.000 euro.- Impermeabilizzazione botte a sifone sottopassante il torrente Fossa e adeguamento funzionale della paratoia e sistemazione alveo nel comune di Formigine per 230.000 euro.- Ripristino sezione idraulica canale di Corlo in prossimità del ponticello due mulini in comune di Modena per 60.000 euro.- Ripristino dei muri di sponda del canale San Pietro e rifacimento dei sostegni idraulici danneggiati in comune di Vignola per 260.000 euro.“La zona interessata è molto delicata per le strettissime interconnessioni fra il reticolo delle acque e il contesto urbanizzato, un equilibrio che va costantemente monitorato - afferma il presidente Francesco Vincenzi -. Gli interventi effetuati sono un esempio concreto di presenza attiva sul territorio”.