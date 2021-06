Nuova ordinanza: quarantena per chi arriva da GB. Anche se vaccinato

“Ho firmato una nuova ordinanza che consente l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde, prolunga le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka, introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna“. Lo fa sapere con un tweet il ministro della Salute, Roberto Speranza alzando il livello di allerta sulla variante Delta.Nessuna eccezione è prevista per chi è stato già vaccinato perché - secondo il Governo - anche chi ha ricevuto una o due dosi potrebbe infettarsi, seppur in maniera meno critica, con la nuova forma mutata del covid e diffondere dunque a sua volta il contagio.

