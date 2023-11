Offerta più vantaggiosa, e ITI impresa si aggiudica anche la 'Scuola innovativa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La nuova scuola, cui si accederà da via del Mercato, potrà ospitare fino a 328 bambini in tre sezioni per la scuola dell’infanzia e due cicli di scuola primaria (dieci classi), in entrambi i casi statali. Sarà caratterizzata da grandi pareti vetrate, cortili interni di utilizzo esclusivo, una distribuzione degli spazi a corte e l’impiego del mattone a vista come chiaro riferimento alla tradizione costruttiva locale. Un’idea di scuola come piccola città, fatta di spazi chiusi e aperti, cortili, gallerie e un’area destinata a orto per la scuola d’infanzia. L’istituto andrà a sostituire la scuola dell’infanzia Madonnina e la primaria Anna Frank-Marconi dell’Istituto comprensivo 10.

L’intervento, per un investimento complessivo di 7 milioni 700 mila euro, è realizzato dall’Inail nell’ambito del Piano attivato nel 2015 dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro con l’obiettivo di contribuire a realizzare edifici scolastici moderni, sicuri e sostenibili nelle aree individuate a seguito di concorsi banditi dalle Regioni seguendo i criteri ministeriali. I lavori entreranno nel vivo dal mese di gennaio dopo le attività propedeutiche e avranno una durata di circa un anno e mezzo.



La consegna del cantiere all’azienda che effettuerà l’intervento è avvenuta questa mattina, lunedì 20 novembre, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, della direttrice generale del Comune Valeria Meloncelli, dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, di Carlo Gasperini, responsabile della Direzione centrale Patrimonio di Inail e di Fabiola Ficola, direttore regionale Inail Emilia-Romagna, del dirigente scolastico dell’IC10 Fausto Bianchi, insieme a tecnici dell’Amministrazione e incaricati dall’Inail.



Dopo l’elaborazione del progetto da parte del Comune sulla base della proposta dello studio Franciosini di Roma selezionato dal ministero dell’Istruzione con un concorso di idee per la realizzazione delle scuole innovative, nel mese di aprile l’Amministrazione ha ceduto all’Istituto l’area per una superficie complessiva pari a 10 mila e 415 metri quadrati e Inail ha svolto la gara per l’intervento sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che è stata aggiudicata da Iti Impresa generale spa di Modena. Come per le altre iniziative sul territorio nazionale, una volta completato l’intervento la scuola sarà concessa al Comune in locazione, i cui canoni saranno a carico del ministero dell’Istruzione e del merito.