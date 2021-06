Open Day: esauriti in 11 minuti 1.750 posti a Carpi e Vignola

Questa volta sono stati necessari circa 11 minuti per esaurire i 1750 posti messi a disposizione dall’Azienda USL di Modena per l’Open Day di sabato 12 e domenica 13 giugno, in programma rispettivamente a Carpi e Vignola e rivolto alla popolazione dai 18 anni in su, residente o temporaneamente assistita da un medico di medicina generale in provincia di Modena.Il traffico sui server collegato all'accesso www.ausl.mo.it/vaccino-covid-open-day è stato quadruplicato rispetto a quello della scorsa settimana.Nel frattempo, oggi, nel consueto appuntamenti settimanale di aggiornamento sull'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale, il Direttore Generale Ausl Antonio Brambilla, rispondendo alle domande sulle possibili restrizioni sull'utilizzo del vaccino Astrazeneca ai giovani, ha specificato che negli Open Day in provincia di Modena, dove la maggior parte dei prenotati appartiene alla fascia dai 20 ai 30 anni, l'unico vaccino utilizzato è il Johnson&Johnson i cui 'effetti collaterali sono inferiori a quelli di Astrazeneca'Il Direttore ha poi annunciato con una slide le date dei prossimi Open Day (che daranno origine a click day come nei precedenti), successivi a quelli già tutti prenotati di Carpi e Vignola: il 20 giugno a San Felice e Fiumalbo, il 27 giugno a Fiorano e Castelfranco Emilia, il 4 luglio a Modena (cel centro di Baggiovara) e l'11 luglio a Pavullo