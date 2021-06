Open Day vaccini, si continua con Carpi e Vignola

Dopo il buon esito del primo week-end di Open Day, l’Azienda USL ha stilato il calendario dei prossimi appuntamenti. Si prosegue già questo fine settimana con due nuove giornate, sempre dedicate alla somministrazione del vaccino monodose Johnson&Johnson: la prima a Carpi, sabato 12 giugno, la seconda a Vignola, domenica 13 giugno, per una disponibilità complessiva di 1750 dosi (1000 a Carpi e 750 a Vignola).Le prenotazioni, tarate sulle quantità effettivamente disponibili per ciascuna sede, saranno aperte per entrambe le date da giovedì 10 giugno a partire dalle 8.30 tramite la pagina dedicata (www.ausl.mo.it/vaccino-covid-open-day) sul sito Ausl.Seguiranno altri Open Day, in parte già fissati, anche se il calendario potrà essere arricchito da ulteriori iniziative volte a favorire l’adesione della popolazione: domenica 27 giugno sarà la volta dei distretti sanitari di Sassuolo (Punto vaccinale di Fiorano) e Castelfranco Emilia, domenica 4 luglio invece Modena (con apertura straordinaria del punto vaccinale di Baggiovara). Le prenotazioni si apriranno sempre il giovedì precedente la data indicata, alle ore 8.30., residente o temporaneamente assistita da un medico di medicina generale in provincia di Modena.Tale proposta integra e non sostituisce la prenotazione tramite i canali previsti, che rimangono a disposizione delle varie fasce di età pe alle quali è attualmente consentito l’accesso alla vaccinazione.Da mercoledì 9 giugno sarà il turno della fascia tra i 35 e i 39 anni, mentre da venerdì 11 toccherà ai cittadini tra i 30 e i 34 anni prenotare la propria dose. Si prosegue la settimana successiva con la fascia 25-29 anni (da lunedì 14 giugno), per poi concludere mercoledì 16, con la fascia 20-24. Una volta aperta, la possibilità di prenotare rimane sempre disponibile per tutte le fasce d’età, sia le nuove che le precedenti.L’AUSL ricorda inoltre che per tutte le informazioni sulla vaccinazione ai minori è possibile consultare la pagina dedicata sul portale dell’Ausl: http://www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori.