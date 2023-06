Operato al cuore, ma per le visite successive ora le agende sono bloccate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Che al di la della disponibilità economica (elemento non da poco), rimane ipotesi più disagevole, soprattutto per i referti. 'Per me che sono stato seguito nella degenza dal Policlinico, il sistema pubblico consente di avere tutti i referti immediatamente disponibili sul registro elettronico e già visibili da chi mi ha preso in carico. Con il sistema privato non è così' - spiega un utente che ha segnalato la sua situazione alla nostra redazione. In effetti, un altro utente ci segnala come l'esito di una Tac effettuata presso una struttura ospedaliera accreditata era disponibile, su supporto fisico, solo con ritiro diretto, presso la struttura perché il sistema informatico di archiviazione e lettura dell'esito non era interfacciato. Insomma non è detto che trovare una soluzione privata per risolvere l'attesa consenta di ottenere anche una parità nel servizio, rispetto soprattutto alla condivisione e alla disponibilità degli esiti.



La difficoltà nell'accedere alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale si stanno trasformando in una impossibilità, sempre più diffusa. In provincia di Modena così come nel resto della Regione. E se a Reggio Emilia i sindacati sono già sul piede di guerra e hanno chiesto un incontro urgente all'Ausl, oltre allo stop alla chiusura delle agende, a Modena grandi reazioni non se ne sono registrate. La conseguenza è quella, per chi se lo può permettere, di rivolgersi al privato o al privato accreditato. Dove la prestazione viene garantita nel giro di pochi giorni, ovviamente pagando.



Anche se il problema c'è sia per chi ha la necessità di affettuare visite specifiche preliminari a controlli post operatori sia per gli anziani, non avvezzi all’uso dei sistemi telematici, costretti a recarsi più volte presso i punti di prenotazione o di mettersi in paziente attesa al CupTel, nella speranza di azzeccare il giorno in cui viene riaperta l’agenda di proprio interesse. Quasi un terno al lotto. Un paradosso, anche perché appare strano come a volte, come nel caso della visita post operatoria e di dimissioni dall'ospedale, quindi disposta dallo specialista ospedaliero, non sia la struttura stessa ad effettuare direttamente la prenotazione all’atto della prescrizione,evitando di rinviare il cittadino al Cup con il rischio di trovarsi l’agenda chiusa, senza quindi la possibilità di rispettare i tempi richiesti.



Gi.Ga.