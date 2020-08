Per le vacanze 2020 i dati parlano chiaro: è boom di prenotazioni per i viaggi di gruppo

Gli italiani cominciano a pianificare le vacanze dell’estate 2020: secondo i dati di Coldiretti, circa 34 milioni di persone trascorreranno le vacanze in Italia, ma gli altri stanno organizzando un viaggio all’estero. Dalle agenzie di viaggio e dai tour operator del settore arrivano le domande che più spesso le persone fanno quando decidono di organizzare un viaggio all’estero per l’estate 2020: dove si può andare? Cosa bisogna fare prima di partire e una volta tornati in Italia? Cerchiamo di rispondere a queste domande, tenendo in considerazione che, data l’emergenza sanitaria non ancora del tutto risolta, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.

La prima cosa da sapere è che non ci sono restrizioni per i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), per Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein (legati all’Italia dall’accordo di Schengen), per la Gran Bretagna e l’Irlanda del nord e per San Marino, Monaco e Andorra.

Prima di organizzare le vacanze in uno di questi Paesi, è bene verificare le leggi in vigore sul Covid-19 nel luogo che si è scelto e nell’eventuale luogo di transito dall’Italia alla destinazione scelta.

Un’altra cosa importante da sapere è che gli italiani che stanno organizzando un viaggio all’estero per l’estate lo stanno facendo in gruppo: da quanto emerge dalle indagini dei professionisti del settore, infatti, uno dei trend di viaggio per l’estate 2020 sono proprio quelli di gruppo, come ad esempio i viaggi di gruppo Tramundi.

Uno dei viaggi di gruppo più gettonati è quello verso l’Islanda, l’isola che si trova nell’oceano Atlantico settentrionale, posta tra la Gran Bretagna e la Groenlandia. La particolarità dell’isola è che è ricoperta per oltre il 10 percento da ghiacciai, inoltre è ricca di fiordi, insenature e di rocce di origine vulcanica. Il periodo migliore per visitare quest’isola è da maggio ad agosto, quando ci sono più ore di sole durante la giornata. Il clima è freddo ma temperato, grazie all’influenza della corrente del Golfo, soprattutto nelle regioni meridionali e occidentali.

Le bellezze dell’Islanda sono speciali: ghiacciai (come il Vatnajökull, il più grande d‘Europa) e vulcani, campi di lava, geyser e sorgenti termali, iceberg e spiagge di sabbie nere. Inoltre, si può visitare la cascata più poderosa d’Europa, la Dettifoss (La cascata dell’acqua che rovina), oltre a incrociare foche e balene, capidogli, megattere e balenottere azzurre. E ancora, ci si potrà immergere nella natura incontaminata del Parco Nazionale Þingvellir, che è patrimonio dell’umanità: una frattura geologica in cui convergono le placche tettoniche del nord America e dell’Eurasia. Senza considerare il Canyon di Asbyrgi, una gola ricca di alberi di betulla, a forma di ferro di cavallo, per godere di un panorama incredibile e indimenticabile.

Un viaggio di gruppo, quello in Islanda, per scoprire la meraviglia e la potenza della natura incontaminata, con un tour completo dell’isola, chiamata non a caso Terra del Ghiaccio e del Fuoco, che si svelerà in tutta la sua incredibile bellezza. Solo per veri spiriti avventurieri!