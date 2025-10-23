Per tre giorni il Parco Novi Sad si trasforma in arena dello sport

Una manifestazione creata per rilanciare il Novi Sad, rendendo viva una zona a volte degradata e abbandonata nonostante sia molto vicina al centro città. A settembre c’era stato Arkadia Opening, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 il focus è sullo sport e si chiamerà Arkadia Arena.Nella giornata di sabato 25 ottobre dalle 15 saranno presenti queste società: Crossfit Accademiles, Pentathlon Asd, Arte Equilibra, Inmoto, Modena Baseball, Modena Hoops Basket, Ohana Yoga&More, Pallavolo Anderlini, Asd Accademia con karate, crossfit, pugilato e tant altri ancora.Uno degli appuntamenti clou della giornata è la Hybrid Run, dove i partecipanti dovranno correre in coppia lungo tutto il perimetro del Novi Sad.Domenica 26 ottobre dalle 15: Pugilato Accademiles, Ringadora e Boxe Accademy avranno un ring dedicato in cui si esibiranno con incontri di boxe. Poi ci saranno Futuro Acqua (pallanuoto), Varanda (Capoeira), Inmoto (percorsi ludico motori), Modena Baseball con il tunnel di lancio, Modena Hoops Basket con partite dimostrative, Ohana Yoga&More talk, yoga e rocket yoga, e ancora l’Accademia Militare con le sue dimostrazioni di yoga e meditazione, pilates, karate e crossfit, animeranno il pomeriggio del Novi SadArkadia Arena è un evento per famiglie e per tutti, saranno presenti 7 food truck con tantespecialità che arrivano da tutta Italia.Si parte il venerdì sera con la musica, il palco sarà coperto, e gli organizzatori hanno messo a disposizione del pubblico delle pagode riscaldate per combattere le temperature che stanno scendendo. La musica parte alle 20,30 con Gus, poi sul palco arriverà LionD e a seguire Babam. Sabato sera dedicato alle band come Tempo Rock, Mr Pig. La domenica musicale comincia alle 19 con i Fiori di Pesco, poi si alterneranno i DJ Ego, Reks.Arkadia Arena è arricchito con altri spazi, fruibili gratuitamente come l’area kids, il trucca bimbi e i laboratori per i più piccoli. Il terzo atto della manifestazione ideata da Basile e Orlandini ci sarà a dicembre con Arkadia Winter.