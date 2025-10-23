Per tre giorni il Parco Novi Sad si trasforma in arena dello sport
L'iniziativa Arkadia Arena è la seconda sessione della manifestazione creata per rilanciare l'area
Nella giornata di sabato 25 ottobre dalle 15 saranno presenti queste società: Crossfit Accademiles, Pentathlon Asd, Arte Equilibra, Inmoto, Modena Baseball, Modena Hoops Basket, Ohana Yoga&More, Pallavolo Anderlini, Asd Accademia con karate, crossfit, pugilato e tant altri ancora.
Uno degli appuntamenti clou della giornata è la Hybrid Run, dove i partecipanti dovranno correre in coppia lungo tutto il perimetro del Novi Sad.
Domenica 26 ottobre dalle 15: Pugilato Accademiles, Ringadora e Boxe Accademy avranno un ring dedicato in cui si esibiranno con incontri di boxe. Poi ci saranno Futuro Acqua (pallanuoto), Varanda (Capoeira), Inmoto (percorsi ludico motori), Modena Baseball con il tunnel di lancio, Modena Hoops Basket con partite dimostrative, Ohana Yoga&More talk, yoga e rocket yoga, e ancora l’Accademia Militare con le sue dimostrazioni di yoga e meditazione, pilates, karate e crossfit, animeranno il pomeriggio del Novi Sad
Arkadia Arena è un evento per famiglie e per tutti, saranno presenti 7 food truck con tante
Si parte il venerdì sera con la musica, il palco sarà coperto, e gli organizzatori hanno messo a disposizione del pubblico delle pagode riscaldate per combattere le temperature che stanno scendendo. La musica parte alle 20,30 con Gus, poi sul palco arriverà LionD e a seguire Babam. Sabato sera dedicato alle band come Tempo Rock, Mr Pig. La domenica musicale comincia alle 19 con i Fiori di Pesco, poi si alterneranno i DJ Ego, Reks.
Arkadia Arena è arricchito con altri spazi, fruibili gratuitamente come l’area kids, il trucca bimbi e i laboratori per i più piccoli. Il terzo atto della manifestazione ideata da Basile e Orlandini ci sarà a dicembre con Arkadia Winter.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Fondazione Modena, ammanco da 850mila euro. Il presidente Tiezzi: 'Mi hanno chiesto di non divulgare informazioni'
Centro storico di Modena: dehor trasformati in dormitori e latrine
Dialisi Mirandola: 'Ecco perché abbiamo scelto di collocarla nei moduli prefabbricati'
La grande tavola con prodotti tipici ad ottimi prezzi: tornano i Giovedì Gastronomici