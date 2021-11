Pillola anti-covid: l'Inghilterra approva il farmaco

La Gran Bretagna ha approvato la pillola anti Covid Merck molnupiravir. Si tratta del primo paese al mondo ad approvare il trattamento. Il molnupiravir è considerato dagli esperti un importante nuovo strumento per combattere la pandemia. Il farmaco nei test clinici ha dimezzato il rischio di ricovero in ospedale o di decesso per le persone colpite dal Covid in forma lieve o moderata.'La Mhra, l'Agenzia del farmaco Uk - comunicano le aziende l'americana Merck e la connazionale Ridgeback Biotherapeutics - ha autorizzato il farmaco antivirale per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato, negli adulti positivi a Sars-CoV-2 che presentano almeno un fattore di rischio per lo sviluppo di malattia grave'.In base ai dati della interim analysis, il 7,3% dei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir sono stati ospedalizzati o sono deceduti entro il 29esimo giorno dal momento della randomizzazione (28/385), a fronte di un 14,1% per i pazienti trattati con placebo (53/377). Inoltre, fino al 29esimo giorno di somministrazione, nessun decesso è stato riportato nei pazienti che hanno ricevuto la somministrazione di molnupiravir, a fronte di 8 pazienti deceduti trattati con placebo.