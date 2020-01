Polizia municipale, Modena ha acquistato un cane antidroga

La polizia municipale di Modena ha acquistato un cane antidroga. Dopo le esperienze condotte sino ad oggi avvalendosi della collaborazione di unità cinofile in forza ad altri Corpi di Polizia locale, l’ultima in ordine di tempo, la Convenzione con la Polizia Locale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano che ha consentito agli operatori modenesi di avvalersi del fiuto di Victor in diverse operazioni antidroga, i vigili arruolano a Modena, a tempo pieno, un agente a quattro zampe.

Giunto già a novembre l’ok al progetto da parte della Giunta comunale, il cane, un pastore belga malin, è già stato acquistato e sta ultimando il percorso di addestramento per la ricerca che lo porterà ad essere capace di fiutare la droga. A febbraio arriverà al Comando di Modena dove, in affiancamento all’animale, si svolgerà anche l’addestramento dei due agenti conduttori che agiranno insieme a lui, un uomo e una donna. Nel suo primo periodo a Modena il nuovo operatore a quattro zampe non vivrà al Comando della municipale, ma presso l’abitazione di uno dei due conduttori, questo faciliterà anche l’affiatamento tra loro. Poi, per il pastore belga antidroga, si prevede invece un alloggiamento all’interno dello stesso Comando di via Galilei dove per lui si sta predisponendo un box adeguato e l’organizzazione logistica necessaria a provvedere ai suoi bisogni con la presenza di operatori che se ne possano prendere cura.