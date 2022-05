Presentato a Bologna il Motor Valley Fest

Simulatori, test di guida autonoma, drive test moto, bolidi in bella vista all'ombra della Ghirlandina, gare di auto elettriche, pit stop, musei e collezioni. Dopo il debutto del 2019, la versione online del 2020 e quella di luglio del 2021, 'torna alle origini' il Motor Valley Fest di Modena e dintorni. Superata l'emergenza sanitaria, quella in arrivo, di nuovo in maggio, vuole essere l'edizione della ripartenza decisiva. 'Il festival a cielo aperto' della Motor Valley emiliano-romagnola è in programma dal 26 al 29 maggio e, di nuovo, celebrerà la terrà dei motori attraverso convegni, mostre, esibizioni, esposizioni 'e numerosissime attività pensate per tutti gli appassionati delle due e quattro ruote' anche per bambini e famiglie, assicurano gli organizzatori.L'obiettivo, dicono interpellati gli organizzatori oggi in conferenza stampa in Regione a Bologna, con Apt-Servizi e giunta, è raggiungere più o meno 'i visitatori del primo anno, quindi 80.000 persone', anche se in realtà i primi bilanci ufficiali dell'edizione del debutto, nel 2019, parlavano di 'oltre 70.000 persone', di cui 46.000 certificati solo agli eventi di scena all'Accademia militare. L'indotto è più difficile da stimare, visto ad esempio che il Fest coinvolge la provincia modenese e non solo Modena (e a Bologna negli stessi giorni si tiene la fiera dell'aftermarket automobilistico Autopromotec), ma anche in questo caso c'è ottimismo.