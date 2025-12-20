Prodotti sartoriali da donne detenute in centro a Modena col progetto 'Mani sul futuro'

“Mani sul futuro” è un progetto promosso dal Lions Club Modena Romanica che coinvolge “Manigolde”, la sartoria circolare e circondariale di cui fanno parte detenute e volontarie anche con fragilità, per la realizzazione di creazioni fatte a mano con tessuti e pellami di pregio donati dal brand Egoitaliano.



'L’idea è nata perché con la mia agenzia di comunicazione ho avuto modo di collaborare con il brand Egoitaliano e ho subito notato la bellezza dei materiali che usano, i colori, le fantasie, e ho provato a chiedere se fosse possibile usufruire di scampoli, per la realizzazione di un progetto di beneficenza sul territorio di Modena, anche perché il brand non è nuovo a questo tipo di attività' - spiega Maja Argenziano, Presidente del Lions Club Modena Romanica.

'Abbiamo contattato la Associazione Mani Tese di Finale Emilia che ha avviato e segue il progetto di sartoria circondariale e abbiamo così fatto partire il progetto, che per il nostro Club Lions è un service che sarà continuativo nel tempo. Tutti hanno diritto ad una seconda possibilità e la sartoria circondariale insegna un mestiere, sviluppa abilità e stimola creatività e offre anche la possibilità di un inquadramento lavorativo. L’intero ricavato dalla vendita delle creazioni viene donato alla Associazione Mani Tese e abbiamo in programma anche una sfilata e qualcosa di molto ambizioso per la primavera'. Le creazioni realizzate sono borse di varie dimensioni, pochette, astucci, borse porta bottiglie per un regalo, beuaty, bauletti, etc

I volontari del Lions Club Modena Romanica ETS iscritto al Registro Unico del Terzo Settore) si occupano poi della raccolta fondi con la vendita delle creazioni realizzate dalle Manigolde. Presso i banchetti di beneficenza sarà anche possibile avere informazioni sulle attività del Lions Club Modena Romanica e sulle modalità di adesione.

