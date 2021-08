Promozioni on the road e last minute: non per viaggi ma per vaccini

Dopo i vaccini sotto le stelle, l'aperitivo con vaccino, gli open day, arrivano le promozioni last minute e gli appuntamenti on the road. Ad essere promozionati e lanciati non sono pacchetti vacanza o prodotti elettronici da black friday, bensì vaccini. Che in piena ripresa della pandemia la Regione Emilia-Romagna vuole somministrare a più non posso. Ovunque, a tutti, anticipando anche seconde dosi a chi ne ha fatta una e la vaccinazione a chi è già guarito (abbassando a tre mesi dalla guarigione il periodo oltre al quale avere accesso alla prima dose). Una vera e propria corsa frenetica al vaccino che la Regione intende accellerare anche in funzione dell'arrivo previsto nella seconda metà del mese di agosto, di circa 200mila dosi in più di Pfizer-BNT e Moderna. Ed ecco allora stilato il pacchetto promozionale per 'vaccinare il più possibile in questa fase di recrudescenza del virus'Oltre ai sistemi classici di prenotazione (fascicolo sanitario elettronico, Cup, ecc.) ci saranno occasioni on the road, con camper vaccinali, open day, e iniziative last minute. Per queste occasioni chiunque, di qualunque età superiore ai 12 anni, potrà essere vaccinato.Si introduce la possibilità di anticipare la seconda dose per chi è stato vaccinato con sieri a mRNA. Ed infine, c’è l’impegno a proporre la vaccinazione a chi ha avuto l’infezione da SARS-CoV-2 da non meno di tre mesi e fino ad un massimo di dodici, in modo tale da poter ottenere il green pass.Previsto l’aumento dell’offerta vaccinale con tutti gli strumenti possibili, quali last minute, open day, ambulatori itineranti in luoghi di aggregazione (come a esempio piazze, mercati, feste, sagre, plessi scolastici o universitari), oltre all’apertura di sedute aggiuntive presso gli hub aziendali.