Pronto Carabinieri? Ho uova di Pasqua per voi, ma non posso uscire

“Pronto, Carabinieri? Vorrei regalarvi un uovo di Pasqua, ma non so come fare a darvele'.E così Alessandro, dieci anni, di Carpi, fan del Carpi Calcio e dell’Arma, ha visto dopo pochi minuti l'auto dei Carabinieri arrivare sotto casa sua per ritirare il regalo. Con grande sorpresa sua e dei Carabinieri che in regalo hanno ricevuto non un uovo, bensì sette. Commercializzate dalla onlus Sopra le Righe - Dentro l’Autismo. Con una raccomandazione da parte del generoso fan: “Una è per voi, le altre le regalatele ai bambini bisognosi”. Ed è così che all’emozione per il gesto legato al dono ai Carabinieri si è unita quella per il desiderio di condividere la gioia dell'uovo e della Pasqua con altri bambini più in difficoltà. Un gesto di grande generosità che ha commosso i militari e tutti noi