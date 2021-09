Proteste anti Green Pass: nessun disordine nelle stazioni italiane

Ieri era stata lanciata una allerta massima per le proteste contro il No Green Pass nelle stazioni italiane, ma tutto si è svolto oggi senza particolari disordini. Le manifestazioni, convocate in concomitanza con l'entrata in vigore dei nuovi obblighi legati al certificato verde sui mezzi pubblici a scuola e all'università, hanno visto pochi manifestanti e il tuttos si è svolto tranquillamente. Il Ministro dell'Interno aveva ovviamente annunciato tolleranza zero verso ogni forma di violenza, ma nei sit-in organizzati oggi in tutta Italia non si sono registrati problemi. Da registrare un ventenne fermato a Torino, il quale prima ha rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ha tirato un calcio a un agente. Una manifestante è stata invece denunciata dalla Digos a Genova per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità.A Roma tantissimi i cronisti presenti ma praticamente nessun partecipante alla protesta dei no green pass alla stazione Tiburtina di Roma. Nel Piazzale adiacente all’ingresso della struttura, sotto un sole cocente, i tanti giornalisti, video maker e fotografi cercavano refrigerio in una piccola lingua d’ombra nell’attesa vana che iniziassero ad affacciarsi i manifestanti.