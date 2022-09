Quarant’anni fa la mafia uccideva il generale Dalla Chiesa

Cerimonia di commemorazione questa mattina a Palermo, in via Isidoro Carini, per il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo, uccisi dalla mafia il 3 settembre del 1982. Sul luogo dell’agguato, tra gli altri, c’erano la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, il Comandante generale dell’arma dei carabinieri Teo Luzi, il questore Leopoldo Laricchia, il governatore siciliano Nello Musumeci e il sindaco del capoluogo dell’Isola, Roberto Lagalla. Presenti anche Nando Dalla Chiesa, figlio del prefetto, e Vincenzo Agostino, padre di Antonino, il poliziotto ucciso il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini con la moglie, Ida Castelluccio.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.