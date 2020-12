'Qui all'Albinelli come se il covid non esistesse'

'La possibilità di stare al tavolo senza mascherina, anche se in un luogo chiuso, non può portare ad accettare situazioni come quelle che si sono ripetute ieri pomeriggio al mercato Albinelli, ed in particolare all'area recentemente trasformata in zona ristoro con servizio e consumazione al tavolo. Capiamo l'esigenza di lavorare ma Modena è in una situazione davvero critica per i dati Covid e gli appelli costanti delle istituzioni a fare attenzione deve essere accompagnata anche dall'attenzione delle istituzioni stesse, in luoghi come l'Albinelli in cui il Comune è direttamente coinvolto. Non dobbiamo dimenticare che questo, seppur ampio, è un luogo chiuso e file di tavoli appaiati con più di dieci persone vicine e senza mascherina dovrebbero essere evitate'.E' lo sfogo che abbiamo raccolto ieri, con tanto di immagini, da parte di alcune esercenti del mercato Albinelli, preoccupate per la situazione e stupite dall'assenza di controlli, anche preventivi, all''interno del mercato. 'Di fronte a situazioni di questo tipo non si è visto nessuno. Questo non va bene'.