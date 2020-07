RC auto, con la nuova normativa più trasparenza e digital protagonista

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto una nuova normativa che punta a regolarizzare e stabilizzare i costi dei premi assicurativi.

La normativa, introdotta lo scorso 2 luglio ma che dovrebbe entrare ufficialmente in vigore a partire da gennaio 2021, impone alle compagnie di presentare ai clienti le polizze auto con costi chiari in corrispondenza di ogni voce. Anche le clausole e le opzioni accessorie devono essere affiancate da una voce di spesa ben identificata.

Questa mini-rivoluzione nel settore assicurativo consente agli automobilisti di conoscere tutte le spese collegate ad una polizza, ed impone alle compagnie l'obbligo di presentare preventivi chiari.

In questo modo gli assicurati possono valutare con maggiore chiarezza e trasparenza se sottoscrivere quel contratto, oppure se eliminare alcuni costi superflui e clausole aggiuntive.

La stessa offerta per la polizza RCA, con tutte le condizioni, deve essere presentata anche online, permettendo al cliente di visualizzarla e valutarla con calma.

Tutte quelle compagnie che non hanno un portale di riferimento, devono quindi realizzarne uno per mettersi a norma. Per l'assicurato diventa più facile accedere direttamente al sito della compagnia, dove conoscere le garanzie accessorie e le modalità di pagamento disponibili.

Il MISE, in collaborazione con l'Ivass, ha predisposto un modello standard per tutte le compagnie assicurative per presentare l'RC auto ai clienti. In questo modo è possibile verificare tutte le voci ed eventualmente eliminare quelle spese superflue, per ottenere un contratto più economico.

