Regno Unito: rischio razionamento energetico contro i black out

Il governo potrebbe chiedere ai cittadini britannici di spegnere le luci e abbassare i termostati nel tentativo di evitare blackout durante i mesi invernali. E' quanto rivelano dei piani del governo visionati dal quotidiano 'The Telegraph', secondo cui il governo potrebbe chiedere ai cittadini di ridurre le lunghe docce, l'illuminazione e il riscaldamento tramite radio, televisione, manifesti e volantini. Il documento delinea anche un potenziale accordo che vedrebbe la National Grid pagare i suoi utenti industriali per disattivare gli sprechi dove non necessario con l'intento di evitare interruzioni di corrente in altre aree della rete in cui si registra un sovraccarico della domanda. Secondo il 'Telegraph' il governo sarebbe 'riluttante' a chiedere alle famiglie di ridurre il loro consumo di energia e sperano che i costi altissimi possano naturalmente frenare la domanda.