L’esperienza della Resistenza è stata per lui un caposaldo della sua vita e ne ha data testimonianza parlandone fino a pochi giorni prima della sua scomparsa. Sopra in una foto del 1947 che lo ritrae mentre marcia a Modena portando il Tricolore.'Il Comitato dell’Anpi provinciale di Modena, attraverso il presidente Vanni Bulgarelli, porge le più sentite condoglianze alla famiglia e quanti lo hanno conosciuto' - si legge in una nota.I funerali civili avranno luogo venerdì 19 gennaio alle 11 presso le Camere ardenti del Policlinico di Modena.