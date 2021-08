Ricoverato dopo seconda dose Pfizer, muore infermiere 49enne

Tragedia nel messinese. Ieri è morto nel Reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Papardo” di Messina l'infermiere di sala operatoria di 49 anni Antonio Mondo. Atleta di judo, padre di due figli e senza patologie pregresse, Antonio Mondo era ricoverato dalla fine del mese scorso in gravi condizioni. Il malessere era iniziato subito dopo la seconda dose di vaccino Pfizer (fortissimi dolori alle gambe e in altre parti del corpo) ed era peggiorato a pochi giorni di distanza. A riportarlo è il quotidiano La Gazzetta del sud.Lo scorso 6 agosto, sempre a Messina, era morto un altro infermiere, Giacomo Venuto, collega di Mondo, anch'egli sottoposto alla somministrazione della seconda dose di vaccino, come si sa obbligatorio per i sanitari. La correlazione tra la vaccinazione e la morte in ogni caso ancora non è stata dimostrata.