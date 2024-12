Rilevatore di vene per sale operatorie pediatriche donato dal Nursind

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Nurses Run rappresenta molto più di una semplice corsa: è un simbolo di solidarietà, di unione e di impegno concreto verso la comunità – ha detto Gino Piragine, Referente NURSIND per Modena – Questo evento nasce per avvicinare i cittadini ai professionisti sanitari, valorizzando il ruolo fondamentale degli infermieri non solo come operatori della salute, ma anche come parte integrante del tessuto sociale. La sua essenza sta nella promozione del benessere collettivo, nella sensibilizzazione su tematiche cruciali e nella creazione di un impatto tangibile, come il sostegno a reparti ospedalieri attraverso iniziative benefiche. La Nurses Run è la dimostrazione che un sindacato moderno non può limitarsi alla tutela dei lavoratori, ma deve anche costruire ponti tra professionisti e cittadinanza, rendendo il nostro servizio un valore condiviso da tutta la comunità'.

'Questo apparecchio – spiega la dottoressa Laura Rinaldi, referente Anestesia Pediatrica dell’Anestesia e Terapia Intensiva, diretta da Massimo Girardis – sfrutta la luce a infrarossi che riesce a trans illuminare i tessuti molli. Grazie a questa funzione, lo strumento consente all'anestesista di visualizzare le vene dei pazienti anche quando sono particolarmente piccole, fino ad una profondità di 7-8 mm. L’utilizzo di questo dispositivo può pertanto facilitare enorme te il posizionamento dell'accesso venoso ai nostri piccoli pazienti, riducendo il numero di punture necessarie anche nei casi più difficili, in quanto mette in evidenza non solo la dimensione ma anche la tortuosità del vaso o la presenza di valvole. Inoltre, la presenza dell’asta di supporto consente agli operatori di avere entrambe le mani libere per lavorare'.