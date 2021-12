Rissa tra studenti davanti a scuola: indagini dei Carabinieri

Individuare i responsabili della rissa tra studenti che partita davanti istituto superiore Barozzi di Modena si è spostata fondi calci e pugni tra diversi ragazzi coinvolti fino alle pensiline della stazione delle autocorriere dove alcuni ragazzi hanno rischiato anche di essere travolti dai mezzi. E questo l'obiettivo delle indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia il comando provinciale di Modena che in queste ore hanno raccolto le testimonianze dei presenti, tra cui diversi docenti, e utilizzando gli stessi video postati sui social dai ragazzi che hanno assistito alla rissa.

