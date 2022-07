Romagna la più contagiata, medici di base allo stremo. E domani arriva il Jova Beach Party

Dopo la Notte Rosa e ormai alla vigilia dell'appuntamento con il Jova Beach party a Marina di Ravenna i medici di medicina generale si dichiarano allo stremo e lanciano, attraverso il sindacato Snami, l'ennesimo appello all'Ausl Romagna: 'Per aiutare e salvare l'azienda di fronte al disastro definitivo- spiega lo Snami- per carenza prevedibile di personale, ci viene chiesto di tappare un'altra falla, quella dell'assistenza domiciliare Covid. Non ci tireremo indietro, per il semplice fatto che non ci siamo mai tirati indietro, pur essendo a nostro carico già tutta l'assistenza ambulatoriale e domiciliare dei pazienti cronici e acuti affetti da tutte le altre patologie'. Semmai, afferma il sindacato, 'avremmo sperato che ci venisse concesso almeno lo snellimento dell'attività burocratica, come implorammo molti mesi or sono'.Al momento la provincia di Rimini è 'al primo posto in Italia per densità di casi Covid da inizio pandemia ad oggi- spiega lo Snami- i medici di medicina generale hanno dato prova di pazienza e alacrità infinite: oberati di burocrazia fino all'inverosimile, interfacciati con sistemi digitali della pubblica amministrazione zoppicanti e insufficienti, costretti a capriole concettuali per seguire le linee guida e i protocolli operativi dettati dai decisori politici e da loro pubblicizzati in ogni modo'. Il medico di medicina generale, insiste il sindacato, 'rimane unico e perenne punto di riferimento, serio e affidabile per la popolazione confusa. Ci è stato chiesto di prevenire, di curare, di informare, di gestire, di rispondere, di indirizzare, di aiutare, e molto spesso abbiamo dovuto vicariare anche il lavoro di competenza altrui'. Ma ora, ribadisce lo Snami, 'i medici di medicina generale sono allo stremo'.Una situazione, quella relativa ai contagi e alle potenziali emergenze sanitarie che potrebbero gravare sul sistema sanitario della Romagna, che rischia di creare ulteriori pressioni sul personale medico. A Marina di Ravenna venerdì 8 e sabato 9 luglio, è in programma la due giorni di Jova Beach Party, lo spettacolo di Jovanotti sulla spiaggia, che riunirà in un tratto di spiaggia a sud 70.000 spettatori.