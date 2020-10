Rotatoria via delle Nazioni: slitta a dicembre ultimazione lavori

La realizzazione della rotatoria all'incrocio fra la SS12 Abetone-Brennero Canaletto e viale delle Nazioni nella zona nord di Modena sarà completata, se i tempi saranno rispettati, con due mesi di ritardo rispetto a quelli previsti. Questo a seguito della richiesta al Comune, da parte del raggruppamento di imprese che si sono aggiudicate l'appalto (Emiliana Asfalti Srl di San Felice sul Panaro, mandataria, e la Pignatti Dario srl, mandante), di rinviare di 90 giorni l'ultimazione dei lavori. Diversi e articolati i motivi, dovuti all'esecuzione di lavori non previsti nell'area del cantiere. In particolare, 'demolizioni di ulteriori cordoli e alberi, prolungamento linea pubblica illuminazione e allaccio idrico per opere a verde, maggior porzione ampliamento est, bonifiche e asfaltatura con binder su Viale dell nazioni e splitmastic sempre su Viale delle Nazioni'. Lavori che, appunto, stando alle motivazioni della ditta, avrebbero comportato uno slittamento dei tempi di lavorazione. Slittamento che esaminata la richiesta, gli uffici tecnici del Comune hanno autorizzato nell'ordine di 60 giorni e non di 90 come chiesto dalle ditte costruttrici. Spostando così il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori da 576mila euro oltre ad oneri Iva (corrispondente all'applicazione del ribasso offerto del 8,75% sull'importo dei lavori a base di gara di € 593.723,72), al 6 dicembre prossimo, quando ad incidere sul cantiere in corso potrebbero già essere anche le condizioni meteo climatiche.Nella foto, la vista dall'alto dell'area nella quale sta sorgendo la nuova rotatoria