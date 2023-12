Aperto il quarto braccio della rotatoria di Cittanova

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il nuovo collegamento tra la frazione e la via Emilia ovest è stato aperto questa mattina, giovedì 28 dicembre, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, dell’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi e di tecnici comunali.Il nuovo braccio della rotatoria recentemente realizzata lungo via Emilia ovest, in corrispondenza dello scalo merci RFI di Marzaglia, garantisce infatti un nuovo sistema di accessibilità per la frazione di Cittanova che consente di superare le criticità delle manovre di svolta a sinistra in entrata con provenienza da Modena e in uscita con destinazione Reggio Emilia.

Il nuovo ramo è collegato alla viabilità dell’abitato mediante una nuova strada che prolunga, di fatto, l’attuale asse di via della Ghiaia, al limite ovest della frazione, riconnettendosi con un ex tratto della vecchia via Emilia ovest, oggi continuazione di strada Viazza di Cittanova nord. L’intervento, per un valore di circa 750 mila euro, è stato realizzato a cura delle aziende che svolgono estrazioni nelle cave del territorio modenese, le quali in accordo con l’Amministrazione hanno convertito in opere gli oneri previsti.



Il prolungamento di via della Ghiaia ha una larghezza di carreggiata pari a sette metri per consentire il transito dei mezzi di trasporto pubblico e della raccolta dei rifiuti. I mezzi pubblici, in particolare, per l’uscita dalla frazione su via Emilia in direzione Modena possono ora utilizzare una corsia preferenziale a essi dedicata costituita dalla precedente corsia nell’ultimo tratto di via della Ghiaia in immissione su via Emilia ovest, oggetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione.



Ciò consente di non aumentare le percorrenze chilometriche né i relativi tempi lasciando, di fatto, inalterati i percorsi. A fianco della nuova via della Ghiaia, fino a strada Viazza di Cittanova Nord, è stato realizzato un percorso ciclopedonale promiscuo di 2,5 metri. Il braccio di accesso alla rotatoria ha, in linea con le normative, una sola corsia di ingresso della larghezza di 3,50 metri e una corsia in uscita larga 4,50 metri. Il raccordo con strada Viazza di Cittanova Nord ha invece larghezza di corsia pari a 2,75 metri.



Contestualmente all'intervento è in corso la trasformazione in zona 30 di tutta la frazione di Cittanova, con l’adeguamento della segnaletica e la collocazione di due dissuasori di velocità lungo il prolungamento di via della Ghiaia, due nel tratto esistente, uno in via Pannunzio, uno in via Magnaghi e uno in via Pomposiana, oltre ad altri già esistenti.



Nell’area si è infine proceduto ai necessari adeguamenti delle reti di media tensione e dell’illuminazione pubblica, che è stata potenziata con la collocazione di pali nei nuovi tratti stradali, oltre alla realizzazione di caditoie collegate alla rete fognaria.