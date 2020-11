'Rsa 9 gennaio: dopo contagio di 13 anziani e 6 operatori è allarme'

'Che succede alla Residenza per Anziani “9 gennaio”? Già si sapeva di 13 anziani e 6 operatori contagiati ma alcuni parenti di ospiti ci informano di essere certi che nella Residenza il Covid si stia ulteriormente diffondendo'. A darne notizia è Modena Volta Pagina.'Speriamo che si tratti solo di esagerazioni dovute all’angosciante attesa ma, se così non fosse, significherebbe che tutte le opportune misure assunte dall’Asl e dalla cooperativa che gestisce non sono riuscite a contenere il virus. L’unica certezza è che i parenti degli anziani sono ora in forte apprensione non potendo contare su informazioni verificate se non le preoccupate voci che fanno trapelare gli operatori che vi lavorano. La “9 gennaio”, tra l’altro, è forse l’unica struttura cittadina presidiata da infermieri a tutte le ore del giorno e vi risiedono stabilmente 58 anziani, oltre ai 20 che frequentano il suo Centro Diurno. L’unica struttura per anziani che abbia un nucleo Alzheimer - chiude Modena Volta Pagina -. Sarebbe opportuno che il sindaco o la Direzione della struttura informassero sulla reale situazione sanitaria così da dare certezze e, speriamo, tranquillizzare chi attende con crescente preoccupazione per la vita dei propri cari'.