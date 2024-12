Sanzioni Russia e invio armi: flash mob contro a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questa recessione - scrive il Coordinamento - è in buona parte causata dagli stessi fattori già citati ed è la conseguenza del totale assoggettamento dell’Europa alle scelte e agli interessi degli Usa, scelte che hanno anche portato l’Europa a restare silenziosa davanti al genocidio che Israele sta compiendo contro la popolazione di Gaza e agli attacchi contro gli altri stati del Medio Oriente, quali Libano e Siria.



Il rapporto del Censis, appena pubblicato, conferma i peggiori timori sul declino della nostra nazione che spinge un numero di italiani sempre più alto a disinteressarsi della vita pubblica, un disinteresse indotto dall’atteggiamento di una classe politica di governo che sbandiera successi inesistenti e da un’opposizione che contesta il governo su argomenti secondari, condividendone le grandi scelte di politica internazionale che contribuiscono in maniera determinante al peggioramento delle condizioni di vita degli italiani.



Contro queste scelte e contro il silenzio colpevole del mainstream - chiude il Coordinamento Modenese contro la Guerra - e nonostante il dossieraggio compiuto da alcuni ambienti vicini al Ministero della Difesa di Kiev che hanno dedicato alcune pagine alle attività svolte a Modena l’anno scorso, ritorna nelle strade di Modena per sensibilizzare i cittadini'



Aderiscono all’iniziativa del Coordinamento il Comitato Fermare la Guerra, le Associazioni Carpi Consapevole, Kairòs. Vento dell’Est e il Movimento Indipendenza, il flash mob si svolgerà sabato 14 12 alle 15:30 h in Largo Porta Bologna, a Modena.