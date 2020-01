Savignano in lutto per la morte di Daniele Covili

E' morto mercoledì scorso a 67 anni Daniele Covili, noto ambientalista di Savignano sul Panaro, da sempre vera sentinella impegnata nella tutela del territorio.

'Se sono le azioni che determinano le qualità di una persona, allora Daniele Covili era una grande persona - scrivono in una nota Claudio Ori, Fiorella Anderlini, Alessandro Ghirardini, Roberto Monfredini, Filippo Gianaroli, Stefano Pelliciari, Sabina Piccinini, Emilio Salemme, Mirco Zanoli, Ivano Soli, Anna Pedrini, Jennifer Muzzioli, Graziana Leoni, Fiorella Barbi, Giovanni Aghni, Stefano Grandi -. Lui c'era sempre, a passeggio per il nostro territorio, per controllare che non si verificassero abbandoni, sversamenti o reati contro l’ambiente. E' riuscito a coinvolgere tante persone, come lui sensibili al rispetto per la natura, così da formare una rete di contatti che si sono trasformati ben presto in forti amicizie. I suoi amici raccolgono ora il suo testimone e tenendo a mente la sua caparbietà intendono proseguire nella strada della salvaguardia della salute e dell’ambiente, non con chiacchiere vuote, ma camminando sul territorio, sporcandosi le scarpe come faceva lui'.