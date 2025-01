Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il dato di 12.528 migranti accolti nelle sue province in totale posiziona l'Emilia-Romagna tra le regioni con la più alta quota di accoglienza, pur avendo un numero di migranti inferiore rispetto a regioni come Lombardia (con 18.234 migranti) e Lazio (con 13.038 migranti). L'Emilia-Romagna accoglie oggi il 9% dei 139.000 migranti presenti oggi sul territorio nazionale. Nel dettaglio 8923 quelli presenti nei centri di accoglienza straordinaria e 3605 quelli presenti nei cosiddetti sai strutture destinate ad un accoglienza sul lungo periodo.

Le percentuali relative alla distribuzione delle nazionalità dichiarate tra i migranti sbarcati sono le seguenti:Bangladesh: 21%Siria: 19%Tunisia: 12%Egitto: 6%Guinea: 5%Pakistan: 5%Sudan: 3%Eritrea: 3%Mali: 3%Gambia: 2%Altre nazionalità: 21%

Bangladesh e Siria sono i due paesi con la maggiore rappresentanza, rispettivamente con il 21% e il 19% del totale degli sbarchi.Tunisia, con il 12%, nonostante gli accordi con il governo Italiano per limitare le partenze, ha una percentuale significativa, seguita da Egitto (6%) e Guinea (5%).Paesi come Pakistan, Sudan, Eritrea, Mali e Gambia hanno percentuali più contenute, ma comunque contribuiscono in modo rilevante al totale.

