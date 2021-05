Sbarchi triplicati in un anno: raggiunta oggi quota 10.000

Superata quota 10mila arrivi di migranti nel 2021 in Italia. L'aggiornamento del Viminale indica 10.107 sbarcati dall'1 gennaio fino a questa mattina; a questi vanno poi aggiunti i 455 a bordo della Sea Watch 4 diretta verso Trapani.Il dato è il triplo di quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Lo scorso 1 maggio si sono avute ben 997 persone giunte via mare sulle coste italiane. Tunisini (1.412), ivoriani (1.237) e bengalesi (1.014) le nazionalità più rappresentate. I minori soli sbarcati sono 1.232Quante di queste persone saranno dirottati a Modena non è dato sapere. Ricordiamo che in provincia di Modena sono accolti circa 1500 richiedenti asilo. Da parte di strutture ed organizzazioni che da circa 2 anni gestiscono il servizio a suon di ripetute deroghe da parte della Prefettura di Modena. Organizzazioni che non hanno risposto e presentato offerte nei bandi di gara per il rinnovo del servizio, lasciando deserte le gare ma che poi hanno accettato di proseguire lo stesso servizio sulla base dei precedenti capitolati di rimborso, salvo una riduzione di 0,20 centesimi di euro per ogni migrante al giorno.Di seguito lo specchietto dei soggetti operanti, con la cifra stanziata dalla Prefettura per la gestione in deroga, del servizio, per sei mesi, dopo le gare deserte