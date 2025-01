Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E’ Alessia Gavioli il nuovo Segretario Provinciale del sindacato del settore Scuola e Univesità, Snals Confsal Modena. Succede al Segretario uscente Gianni Fontana, che mantiene la carica a Modena come Vice Segretario Snals, e in Regione come Segretario Regionale Snals Confsal EmiliaRomagna.La Nomina di Alessia Gavioli è stata supportata, oltre che da Fontana e dal Consiglio Snasl Modena, anche dalla Segretaria Nazionale, Elvira Serafini, che ha voluto essere presente a questo momento, per lanciare essa stessa la candidatura di Alessia Gavioli.“Le politiche sindacali che intendo proporre- afferma la nuova Segretaria Provinciale - sono rivolte alla salvaguardia del benessere nel luoghi di lavoro, che in questo caso sono le Scuole della nostra provincia. La difesa dei diritti costituzionali, normativi e contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori della Scuola, spesso non rispettati, sono alla base della nostra miglior azione sindacale, nei tavoli ai quali parteciperemo. Lo star bene nel luogo di lavoro è garanzia di miglior efficacia nei risultati che , in questo caso, assumono un’importanza fondamentale anche per la nostra Nazione, visto che ogni azione lavorativa nelle scuole è rivolta alla formazione dei giovani, futuri cittadini del nostro Paese”.“In questo modo- prosegue il Segreterio Regionale Fontana- abbiamo dato vita a nuove energie, nella nostra sede, per offrire un supporto, per i nostri assistiti, adeguato ai tempi”.