Scuole: iscrizioni al via dal 4 gennaio

Il 4 gennaio, dalle ore 8, si aprono le iscrizioni alla scuola d’infanzia e alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (elementari, medie e superiori) per l’anno scolastico 2021/2022.

Ad esclusione delle scuole d’infanzia, le domande si possono effettuare fino alle ore 20 del 31 gennaio esclusivamente on line sul sito web del Miur (www.istruzione.it/iscrizionionline) dove è già possibile effettuare la registrazione e poi effettuare l’iscrizione vera e propria.

Le scuole forniscono assistenza alla compilazione on line in giorni e orari consultabili dai loro siti web. Ogni istituto, inoltre, organizza un’assemblea in modalità webconference per fornire maggiori informazioni. Il calendario con i link alle varie assemblee è già stato inviato nel mese di dicembre dall’amministrazione comunale modenese alle famiglie che devono iscrivere i propri figli alla classe prima della scuola primaria, mentre la lettera in cui è indicata la scuola assegnata al singolo studente è disponibile anche on line sul sito del comune inserendo nome, cognome e codice fiscale del bambino da iscrivere.

Alle famiglie che devono iscrivere i figli alla classe prima della scuola secondaria di primo grado è stata comunicata la scuola di riferimento a cui ci si può iscrivere con diritto prioritario se provenienti da una scuola primaria dello stesso Istituto Comprensivo. Anche in questo caso sono state contemporaneamente comunicate le date delle assemblee informative, sempre in modalità virtuale, e consultabili sui siti degli istituti comprensivi.

Il principio prioritario che regola l’ammissione è quello della continuità didattica nel Comprensivo di appartenenza. Il principio della territorialità (essere residenti nello stradario del Comprensivo) è subordinato a quello della continuità didattica e resta il riferimento per gli alunni uscenti da una scuola primaria non statale, così come stabilito dal Protocollo d'intesa fra Comune e gli Istituti Comprensivi per la gestione delle iscrizioni alle primarie e secondarie di primo grado.