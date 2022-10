Senza obbligo, vaccinazione ferma, quarta dose al palo

Dagli ultimi dati Gimbe, al 5 ottobre sono 6,81 milioni le persone di età superiore a 5 anni chedi cui 5,84 milioni attualmente vaccinabili, pari al 10,1% della platea (dal 7,6% del Lazio al 13,8% della Valle d'Aosta e 0,97 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari all'1,7% della platea (dall'1,1% della Valle d'Aosta al 2,5% delle Marche).In base alla platea ufficiale (47.703.593), aggiornata al 20 maggio, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è dell'84,2%: dal 78,3% della Sicilia all'88,1% della Lombardia.di cui 5,32 milioni possono riceverla subito, pari all'11,2% della platea (dall'8,1% della Lombardia al 17,8% della Sicilia) e 2,22 milioni non possono riceverla nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni, pari al 4,6% della platea (dal 2,2% della Valle d'Aosta al 6,4% dell'Abruzzo).Secondo quanto disposto dalla circolare del ministero della Salute del 23 settembre 2022, la platea per il secondo richiamo (quarta dose) è di 19,1 milioni di persone: di queste, 13,9 milioni possono riceverlo subito, 1,8 milioni non sono eleggibili nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni e 3,4 milioni l'hanno già ricevuto.In base alla platea ufficiale (19.119.772 di cui 13.060.462 over 60, 3.990.080 fragili e immunocompromessi, 1.748.256 personale sanitario e 320.974 ospiti delle Rsa che non ricadono nelle categorie precedenti), aggiornata al 17 settembre,con nette differenze regionali: dal 7,7% della Sicilia al 28,8% dell'Emilia Romagna.'E nell'attesa che il nuovo Esecutivo sia pienamente operativo- dice- si sta concretizzando il rischio già paventato dalla Fondazione Gimbe: l'ennesima corsa all'inseguimento del virus che compromette la salute e la vita delle persone più fragili e ritarda l'assistenza sanitaria per i pazienti con altre patologie'.'Ecco perché- conclude Cartabellotta- la Fondazione Gimbe chiede al ministro Speranza di pubblicare subito la circolare sulla gestione pandemica e ribadisce le 5 azioni fondamentali raccomandate dall'Oms Europa: aumentare le coperture vaccinali (con tre dosi) nella popolazione generale; offrire la quarta dose alle persone a rischio dopo 120 dalla somministrazione della terza; promuovere l'utilizzo delle mascherine al chiuso e sui mezzi pubblici; areare gli spazi pubblici affollati, quali scuole, uffici, bar e ristoranti, mezzi di trasporto pubblico; applicare rigorosi protocolli terapeutici per le persone a rischio'Dagli ultimi dati Gimbe, al 5 ottobre sono 6,81 milioni le persone di età superiore a 5 anni chedi cui 5,84 milioni attualmente vaccinabili, pari al 10,1% della platea (dal 7,6% del Lazio al 13,8% della Valle d'Aosta e 0,97 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari all'1,7% della platea (dall'1,1% della Valle d'Aosta al 2,5% delle Marche).In base alla platea ufficiale (47.703.593), aggiornata al 20 maggio, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è dell'84,2%: dal 78,3% della Sicilia all'88,1% della Lombardia.di cui 5,32 milioni possono riceverla subito, pari all'11,2% della platea (dall'8,1% della Lombardia al 17,8% della Sicilia) e 2,22 milioni non possono riceverla nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni, pari al 4,6% della platea (dal 2,2% della Valle d'Aosta al 6,4% dell'Abruzzo).Secondo quanto disposto dalla circolare del ministero della Salute del 23 settembre 2022, la platea per il secondo richiamo (quarta dose) è di 19,1 milioni di persone: di queste, 13,9 milioni possono riceverlo subito, 1,8 milioni non sono eleggibili nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni e 3,4 milioni l'hanno già ricevuto.In base alla platea ufficiale (19.119.772 di cui 13.060.462 over 60, 3.990.080 fragili e immunocompromessi, 1.748.256 personale sanitario e 320.974 ospiti delle Rsa che non ricadono nelle categorie precedenti), aggiornata al 17 settembre,con nette differenze regionali: dal 7,7% della Sicilia al 28,8% dell'Emilia Romagna.'E nell'attesa che il nuovo Esecutivo sia pienamente operativo- dice- si sta concretizzando il rischio già paventato dalla Fondazione Gimbe: l'ennesima corsa all'inseguimento del virus che compromette la salute e la vita delle persone più fragili e ritarda l'assistenza sanitaria per i pazienti con altre patologie'.'Ecco perché- conclude Cartabellotta- la Fondazione Gimbe chiede al ministro Speranza di pubblicare subito la circolare sulla gestione pandemica e ribadisce le 5 azioni fondamentali raccomandate dall'Oms Europa: aumentare le coperture vaccinali (con tre dosi) nella popolazione generale; offrire la quarta dose alle persone a rischio dopo 120 dalla somministrazione della terza; promuovere l'utilizzo delle mascherine al chiuso e sui mezzi pubblici; areare gli spazi pubblici affollati, quali scuole, uffici, bar e ristoranti, mezzi di trasporto pubblico; applicare rigorosi protocolli terapeutici per le persone a rischio'