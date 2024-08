Sequestro di Tommaso Onofri, concessa la semilibertà a Raimondi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Raimondi ha già scontato 16 anni e mezzo di carcere, ma non è ancora libero perché nel 2018 è stato condannato a tre anni e mezzo per estorsione nei confronti di un altro detenuto.

La sera del 2 marzo 2006 Mario Alessi e Salvatore Raimondi - a volto coperto, armati con coltello e pistola - fecero irruzione nel casale della famiglia a Casalbaroncolo, nelle campagne di Parma. Tommy, 18 mesi, venne strappato dal seggiolone nella sua casa. Alessi conosceva bene la casa per aver fatto lì dei lavori edili.I due provocarono un blackout, Paolo Onofri uscì in cortile dove c'era il contatore elettrico: qui i malviventi lo bloccarono, poi legarono con lo scotch lui, la moglie e l'altro figlio Sebastiano, otto anni all'epoca, presero 150 euro, strapparono Tommy dal seggiolone e se ne andarono in scooter.Una sera terribile con i sequestratori, Mario Alessi e Salvatore Raimondi, che trascinarono via il piccolo a poche centinaia di metri di distanza. Secondo quanto stabilito dai giudici, Tommy fu ucciso da Mario Alessi a colpi di badile, solo perché piangeva troppo forte. 'La rapina è stata una farsa', disse convinto Onofri appena 24 ore dopo l'assalto.Il piccolo Tommaso fu seppellito subito lì, sull'argine del torrente Enza lungo strada del Traglione, luogo di droga e prostituzione, e dove fu ritrovato un mese più tardi - il 1 aprile - quando i due orchi alla fine confessarono il terribile delitto.Una tragedia che sconvolse l'Italia, tutta unita per un mese, tra attesa e speranza, al fianco di Paolo Onofri e Paola Pellinghelli. Una vicenda che distrusse quella famiglia, con papà Paolo colpito dopo qualche tempo da infarto e rimasto in stato vegetativo per anni prima di spegnersi definitivamente.