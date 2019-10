Servizi sociali Comune Modena, 1,2 milioni di euro per sostituire personale assente

Il lavoro precario e interinale sta prendendo piede anche in settori che tradizionalmente ne erano esenti, come quello dei servizi sociali pubblici. Non solo il mondo della logistica e della produzione industriale ricorre a personale esterno, bensì anche quello dell'assistenza sociale, sanitaria, al servizio dell'handicap o della terza età. Dove anche la continuità del contatto umano fa la differenza. Una tendenza che si sposta ben oltre i già consolidati appalti a cooperative di servizi. Fino all'appalto ad un soggetto esterno chiamato ad occuparsi della fornitura totale di personale in sostituzione di quello alle dirette dipendenze del comune, in caso di assenza.



In questa logica, il Comune di Modena, dall'1 ottobre, ha iniziato ad utilizzare, ed utilizzerà per i prossimi 3 anni, e nelle proprie strutture protette, personale esterno fornito da una ditta l'Orienta Spa (con sede legale a Roma ma con filiali in Emilia-Romagna e a Modena), che è si è aggiudicata l'appalto da 1,2 milioni di euro pubblicato dal Comune stesso nell'agosto scorso. Con la possibilità, per l'amministrazione, di rinnovare nuovamente l'affidamento allo stesso soggetto, fino al settembre del 2024.



Dopo la procedura di affidamento, alcune settimane da, è arrivata ora l'aggiudicazione ufficiale del servizio. Già in vigore del 1° ottobre. Ogni qual volta una unità di personale in forza ai servizi sociali e sanitari assistenziali all'interno delle strutture comunali sarà assente, scatterà il servizio della ditta Orienta che fornirà il personale necessario a coprire il turno mancante. Il tutto per 1,2 milioni di euro di cui 1,16 quale costo per retribuzioni (e oneri accessori) del personale somministrato, e 32.500 euro quale costo del cosiddetto 'mark-up' derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 49,77%.



Che cosa è il mark up? Si tratta di una formula utilizzata per definire il prezzo di vendita di un prodotto o servizio considerando il costo coinvolto nella sua produzione e il margine di profitto desiderato. Di fatto, se parliamo, come in questo caso, di personale, si tratta ricarico posto dall'azienda appaltatrice rispetto ai costi vivi per il pagamento di personale, finalizzato ad un profitto. Su questo punto, dove il Comune di Modena aveva fissato una cifra da 64.800 euro (corrispondente a circa un euro per ogni ora lavorata prevista), la dittà ha applicato come detto un ribasso del 49,7% portando la cifra a 32mila euro. Ovvero per praticare il ribasso nell'offerta economica che ha garantito la vittoria nell'appalto, la ditta ha applicato uno sconto, non agendo sul risparmio nelle retribuzioni (impossibile anche vista la legge), ma sul proprio profitto derivante da quel 'plus' applicato rispetto ai costi vivi delle retribuzioni.



Fatti sta che il ribasso è importante al punto da spingere il comune ad una richiesta di chiarimento alla ditta alla quale, in attesa delle verifiche, era stato affidata provvisoriamente la commessa. Ditta che ha giustificato il tutto con l'impiego di nuovi sistemi informativi capaci di consentire economie di gestione e di scala. Il Comune ha dichiarato di avere ritenuto le spiegazioni date esaustive e soddisfacenti, confermando come assicurata la coerenza fra offerta tecnica e prezzo.



Da qui il passaggio, dopo alcune settimane di controlli e verifiche di legge, all'aggiudicazione definitiva, per 1,2 milioni di euro. Cinquecentomila impegnati per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 30 dicembre 2019, 400mila euro per il 2020, altri 400mila euro per il 2021.



Un appalto per la somministrazione di personale esterno che pone, al di là dei numeri e dei costi non irrilevanti e non giustificabili nemmeno in termini di risparmio (considerando che il soggetto esterno deve aggiungere costi per il comune per ottenere il guadagno rispetto ai costi per pagare il personale), ci sono questioni di carattere etico e di qualità del lavoro nel ricorso a servizi interinali. Soprattutto in settori così delicati come l'assistenza, sia in struttura protetta che presso il domicilio, alle persone anziane e disabili. Che certo, con tutto il rispetto dei lavoratori del settore carni o della logistica, non possono essere considerati alla stregua di salami, pizze o scaffalature da sistemare.



La bibliografia sugli effetti collaterali, riguardanti l'affidamento ad agenzie interinali del lavoro nei servizi sociali, abbondano. E non è, come detto, solo una questione di soldi ma anche e soprattutto di qualità del lavoro e dell'assistenza che nel campo dei servizi sociali è fondamentale. Al di là della preparazione del personale somministrato dall'esterno, che non si vuole certo mettere in dubbio (anche se ci aspetta che il comune attivi le normali procedura di controllo), il personale stabile sembrerebbe in grado di offrire agli utenti più tempo e attenzione, oltre che una confidenza data dalla continuità del contatto, sia in struttura pubblica protetta, sia a casa. E questo, insieme al funzionamento e alle criticità del sistema pubblico di assistenza agli anziani ed alle fasce più deboli della popolazioni, potrebbe essere davvero un tema di dibattito di merito, anche politico, da porre all'attenzione del consiglio comunale.





Gi.Ga