Sestola, consegna gratis a domicilio dei farmaci

Le iniziative di volontariato mirate al contenimento del Covid-19 arrivano anche a Sestola. Da giovedì 19 marzo infatti l’AVAP Sestola in collaborazione con la Farmacia Balboni si attiverà per consegnare a domicilio i medicinali necessari per coloro che lo richiederanno, garantendo così la massima sicurezza e il minimo degli spostamenti. Il servizio di prenotazione sarà telefonico tramite lo 0536 62314, disponibile tutte le mattine dalle 9,30 fino alle 12. Le consegne invece avverranno i pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì compatibilmente con l’arrivo dei medicinali in farmacia.