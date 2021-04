Si chiama Gabriella la bimba che nel '44 incontrò il soldato Harry

Potrebbe essere stata identificata la bambina che nel 1944 incontrò alcuni soldati inglesi nellazona di Borgo San Lorenzo (Firenze), nel 1944.Il nonno si chiamava Harry Rodney ed è morto nel 2012 a 94 anni.La riportarono dalla sua famiglia. Harry e gli altri soldati rubarono del cibo dal Naafy (The Navy, Army and Air Force Institutes) e lo portarono alla famiglia che cucinò per tutti. E' stato l'appassionato di storia del Mugello, Aldo Giovannini a pubblicare il risultato della sua ricerca sul quotidiano on line ok!Mugello Il suo amico Paolo Innocenti, per tanti anni titolare dell'antico panificio sotto la Torre dell'Orologio, ha riconosciuto nella foto la suocera Bruna Ignesti Crescioli, sua moglie Gabbriella, una delle bambine, con la sorellina Luisa. Tutte e tre sono decedute, la prima nel 1996, la seconda nel 2006 e la terza nel 2010. Ma i loro parenti potranno parlarsi: