Siccità estrema: Po mai così basso da 70 anni: 'Situazione drammatica'

'Sebbene siano ad oggi state attuate tutte le manovre e le operazioni idrauliche possibili per arginare le criticità dovute alla grave siccità, se perdura questa situazione non ci saranno più le condizioni per derivare acqua da Po'. Ad esprimere 'grande preoccupazione' per la situazione climatica attuale è il Consorzio Bonifica Burana che sottolinea come il livello del Po sia sceso ai livelli più bassi dagli ultimi 70 anni.'Per la situazione che va prospettandosi e sebbene il Consorzio della Bonifica Burana da anni lavori per migliorare i sistemi di prelievo di acqua dai fiumi anche a basse quote, in considerazione del previsto rialzo delle temperature e del picco di caldo atteso nel fine settimana - in un periodo già caratterizzato da afa e da temperature mediamente più elevate del passato (+4° rispetto alla media climatica 1991-2019 a Modena) si chiede a tutti di fare un uso oculatissimo della scarsa risorsa idrica a disposizione'.